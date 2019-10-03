Petlas, spora desteğe devam ediyor

İSTANBUL (AA) – Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig'de mücadele eden neredeyse tüm futbol takımlarına led reklam sponsorluğu yoluyla destek sağlayan Petlas, spora, takımlara ve taraftarlara desteğini sürdürmeyi hedefliyor.

Spora verdiği desteği iletişime de taşıyan Petlas, marka itibarına sağladığı katkının yanı sıra manevi katkının artması için de geniş kitlelere ilham veriyor. Petlas'ın tüm iletişim çalışmaları gibi spor sponsorlukları için hazırlanan reklam filmleri, kendine özgü öykü anlatım diliyle hazırlanıyor ve her zaman olumlu tepkiler alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, spora verdikleri desteği çok önemsediklerini belirterek, "Cesaret, azim, güç ve istikrar kavramlarının yanı sıra üst düzey rekabetçilik gibi Petlas'ın marka ruhunun ana özellikleri arasında yer alan kavramlar, sporun da doğasını oluşturuyor. Spor sponsorluklarımızla ayrıca, geniş taraftar kitleleriyle bağımızı da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol, basketbol ve motor sporlarının, Petlas tarafından destek verilen sporlar olduğunu aktaran Özürün, yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli üretim gücüyle milli değer üreten bir marka olduklarını, futbol ve basketbolda milli takımları desteklemekten de gurur duyduklarını kaydetti.

Özürün, otomobil sporlarına yönelik çalışmaların, Petlas yarış lastikleri geliştirme projesiyle hız kazandığını belirterek, "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile iş birliği kapsamında WRC Türkiye Ralli Şampiyonası'nda rehber araçlar, Petlas'ın ralli lastiğini kullandı ve yeni geliştirilen bu lastikler toprak parkurda gerçek yarış koşullarında denenmiş oldu. Geçtiğimiz yılın Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova ile yürütülen test çalışmalarıyla, sezonun farklı etaplarında Petlas'ın ralli lastikleri deneniyor ve geliştirilmesi sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

– "Motor sporları departmanını hayata geçirme kararımızı pekiştirdi"

Petlas'ın TOSFED iş birliğinin, Türkiye'nin yerli ve milli yarış lastiği markasına kavuşmasını sağladığını aktaran Özürün, şunları kaydetti:

"TOSFED tarafından düzenlenen ve ilk günden bu yana desteklediğimiz TOSFED Yıldızını Arıyor projesinde yarışan Fiat Egea yarış otomobillerinde Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas'ın özel geliştirdiği lastiği kullanılıyor. Pist yarışları için ürettiğimiz üstün nitelikli lastiğimiz motor sporları camiasında uyandırdığımız ilgi ve beğeni, kendi bünyemizde Petlas Motorsport ismiyle bir motor sporları departmanını hayata geçirme kararımızı daha da pekiştirdi. Bu departmanımızın çalışmalarıyla yarış lastiği ürünü portföyümüzü, toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ve off-road lastikleri ile genişletmeye hazırlanıyoruz. Petlas’ın markasının rekabetçi ruhunu yansıttığı bu ürünler ve otomobil sporları, bir yandan marka algısına katkı yaparken, bir yandan da Ar-Ge çalışmaları için değerli bir veri birikimi sağlıyor."

Petlas'ın Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'na katılan basketbol milli takımına resmi sponsor olarak verdiği desteği, özel bir reklam kampanyası ile taçlandırdı. Milli takım için hazırlanan "El Ele" isimli yeni marş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Petlas'ın futbol alanındaki en yüksek profilli sponsorluk çalışması ise Türkiye'nin gururu milli takıma 2016-2017 sezonunda lastik tedarik sponsoru olarak destek vermesi oldu.

– Motor sporlarında hedef, bir Türk'ün Petlas lastiklerle dünya şampiyonu olması

Öte yandan, Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında 100'ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir marka olan Petlas, Ar-Ge gücüyle yarış lastiği geliştirme programına start verdi.

Petlas-TOSFED iş birliği ve başından bu yana destek verilen TOSFED Yıldızını Arıyor projesi, bu konuda büyük öneme sahip.

Yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli üretim gücü ürünü yeni nesil yarış lastikleriyle otomobil sporlarındaki yerini sağlamlaştıran Petlas, bir Türk sporcunun Petlas lastiklerle dünya şampiyonu olmasını hayal ediyor.