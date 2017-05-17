Petrol istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

KONYA (AA) – Merkez Karatay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, iftaiye ekiplerince söndürüldü.

Üçler Mezarlığı karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda, yakıt tankerine yakın bir bölümde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerden bir araç da zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ardından itfaiye ekipleri, dört bir koldan alevleri kontrol altına alarak söndürdü.