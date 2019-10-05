Petrol Ofisi'nden denizcilik yakıtında öncü atılım
İSTANBUL (AA) – Petrol Ofisi, denizcilik yakıtlarındaki markası PO Marine ile IMO 2020 kriterleri kapsamındaki ilk ikmalini İstanbul’da gerçekleştirdi.
Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya denizciliği, 1 Ocak 2020 itibarıyla tarihi bir gelişme yaşayacak. IMO 2020 kriterine göre bu tarihten itibaren gemilerin kullanacağı denizcilik yakıtlarının sülfür oranı yüzde 3,5’ten yüzde 0,5’e düşürülecek.
Dünya denizcilik sektörünü derinden etkileyecek IMO 2020 kriterleri, armatör, yakıt ikmalcisi, navlun fiyatları, ürün bulunabilirliği, ürünlerin karışabilirliği gibi birçok etken ile zorlu bir süreç yaşatacak.
Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarının önde gelen şirketlerinden Petrol Ofisi, her alanda olduğu gibi denizcilik yakıtlarındaki bu tarihi gelişmeye de öncülük yaparak, hazırlıklarını aylar öncesinden tamamladı.
Petrol Ofisi'nce, denizcilik yakıtlarındaki markası PO Marine ile IMO 2020 kriterlerinin başlamasına aylar kala, Türkiye’nin ilk VLSF (Very Low Sulfur Foil) ikmali İstanbul’da gerçekleştirildi.
Petrol Ofisi Derince Terminali’nden yeni nesil denizcilik yakıtı VLSF yüklenen Petrol Ofisi barcı Demre-8, 4 Ekim’de İstanbul’a gelerek ikmalin yapılacağı gemiye Kumkapı açıklarında yanaştı. Gerekli hazırlıkların ardından başlayan ve 2 saat süren ikmal neticesinde 100 ton VLSF yakıtı Türk bandralı gemiye teslim edildi.
Başarıyla gerçekleştirilen ikmal sırasında Petrol Ofisi’nin sunduğu Denizcilik Yakıtları Kalite ve Miktar Güvence Sistemi prosedürleri de yerine getirilerek, verilen yakıt güvenli bir şekilde ikmal edildi.
– “Hazırlıkları aylar öncesinde tamamladık”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk VLSF ikmaline ilişkin şunları kaydetti:
"IMO 2020 kriterleri, gerçekten de dünya denizciliğini derinden etkileyecek. Petrol Ofisi olarak üstlendiğimiz liderlik misyonu ile her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük ederek, bu zorlu sürece büyük bir titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarla hazırlıklarımızı aylar öncesinden tamamladık. Bu zorlu süreçte armatörlerimizin karşılaşabileceği sorunlara çözüm sunabilmek adına da, Denizcilik Yakıtları Kalite ve Miktar Güvence Sistemi’ni de geliştirdik.
Dünya gemicilik endüstrisi, yeni regülasyonun çevreyi korumak adına çok büyük faydası olacağı konusunda hemfikir olsa da geçiş sürecinde ciddi zararlara uğramaktan çekiniyor. Zira IMO 2020 başlangıcı ile birlikte en büyük sorun yakıt ile ilgili teknik problemler ve kalite standartları oturmamış yakıtların gemilere verebileceği muhtemel zararlar olacak. Bu alanda da dünyada bir ilki gerçekleştirip, istisnasız yüzde 100 tüm ikmallerimizde bağımsız gözetim hizmeti vereceğiz.
Petrol Ofisi’ni tercih eden armatörler, ne ürün aldıklarını, ürünlerini eksiksiz ve tam olarak aldıklarını, şahit numunelerinin akredite ve bağımsız bir gözetmen tarafından dünya standartlarına uygun alındığını ve bu şahit numunelerin akredite laboratuvarlarda 3 ay süre ile muhafaza edildiğini bilecekler. Hatta ikmal bitimiyle birlikte en geç 2 saat içinde, fatura, yakıt teslim formu, gözetmen raporu, şahit numuneler, fatura ve ikmal fotoğrafları armatör ve müşterilerimize direkt e-mail olarak gönderilmektedir. Halihazırda, bu hizmeti müşterilerine yüzde 100 ücretsiz sunan dünyadaki tek dağıtım şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."
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