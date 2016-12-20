Petrol Ofisinden sızıntı açıklaması

Kocaeli’nn Derince ilçesinde bir petrol şirketine ait depolama tesisinden, Kocaeli Körfezine yaklaşık 500 litre baz yağ sızdı. Sızıntıyı ilk önce çalışanlar fark etti. Sızıntı hemen durdurulurken, tesis çalışanları denizi arındırmak için harekete geçti. Ekiplerin çalışması sürerken petrol şirketinden izah etme geldi. Olayın taşmadan kaynaklı döküntü olduğunu açıklayan şirket yetkilileri; çevreye hasar vermemesi için bütün ekiplerin yoğun mücadele sarf ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Derince’de yer alan madeni yağ tesisimizde bir tanka baz yağı transferi yapıldığı esnada taşma nedeniyle baz yağı döküntüsü meydana gelmiştir. Olaya, konunun uzmanları göre anında müdahale edilmiştir. Taşmadan kaynaklı döküntünün çevreye herhangi bir zarar vermemesi için bütün ekiplerimiz tarafından yoğun uğraş sarf edilmektedir” denildi.

öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz uçağı havadan saptama çalışması gerçekleştirdi. Sızan yakıtın yaklaşık 500 litre olduğu öne sürüldü.