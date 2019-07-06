Peugeot Boxer Minibüs yeni bir deneyim sunuyor
İSTANBUL (AA) – Yeni Peugeot Boxer Minibüs Okul, yenilenen tasarımı, gelişmiş donanımları ve teknolojileriyle tamamen yeni bir deneyim sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kapsamlı testlerle kalite ve dayanımı test edilen yeni Peugeot Boxer Minibüs Okul, yüksek verimlilik seviyesine sahip 160 HP gücündeki BlueHDi motoruyla performans ve yakıt ekonomisi sağlıyor. Yeni Peugeot Boxer Minibüs Okul, bünyesinde barındırdığı yenilikçi çözümlerle, üstün konfor ve güvenlik seviyesi sunuyor.
Kapıya entegre elektrikli basamak, acil durum çıkış kapısı, yeni yönetmeliğe uygun geniş acil çıkış havalandırma camı ve güvenlik kameraları, koltuk sensörleri ve takip ekranları gibi donanımlar güvenliğe katkı sağlarken, çift renkli LED iç aydınlatma, Webasto iklimlendirme sistemi, her yolcu için ayrı havalandırma ızgaraları, radyo, USB girişi ve Bluetooth multimedya çözümü gibi özellikleri ile konforu destekliyor.
Yeni Peugeot Boxer Minibüs, 227 bin 668 TL tanıtım fiyatının yanı sıra 90 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz kredi kampanyası ve tanıtıma özel fırsatları ile tüm Peugeot yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.
-
Peugeot Boxer Minibüs yeni bir deneyim sunuyor
-
Ziraat Odası Meclis Toplantısı yapıldı
-
Şarkışla hayvan pazarında hareketlilik başladı
-
İtalyan otomobil mirası Torina'da sergileniyor
-
“Telefonumu şarj ettim, bu para onun için”
-
Geleceğin mühendisleri OSTİM'de yetişecek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]