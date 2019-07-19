Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek performans
İSTANBUL (AA) – Peugeot Türkiye, yılın ilk yarısında yüzde 5,8 pazar payına ulaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, 2019 yılının ilk yarısında başarılı bir performans sergiledi.
Pazarın yüzde 44,8 daraldığı bir ortamda Peugeot Türkiye, 2018 yılındaki yüzde 4,6 pazar payı ile karşılaştırıldığında yüzde 1,2 artışla yüzde 5,8 pazar payına ulaştı. Böylece 2018 yılında sekizinci olduğu pazarda beşinci sıraya yükseldi.
Markanın 2019 yılı büyümesinde hem binek hem de hafif ticari araç pazarındaki performansı etkili oldu. Peugeot Türkiye, 2018 yılına kıyasla yüzde 43,3 daralan binek araç pazarında yüzde 5,6 pazar payı elde ederek sıralamada üç basamak atladı ve altıncı sıraya yerleşti. Hafif ticari araç operasyonunu Peugeot Profesyonel adı altında yürüten Peugeot Türkiye, aynı döneme kıyasla yüzde 50 daralan hafif ticari araç pazarında payını 3,5 puan artırarak yüzde 6,3 pazar payı elde etti. Bu başarısıyla hafif ticari araç pazarında üç basamak atlayarak dördüncü sıraya yerleşti.
– Binek otomobilde SUV sınıfının lideri
Peugeot SUV 3008 ile başlayan markanın SUV hamlesi meyvelerini veriyor. 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesinin 2018 yılında yüzde 10,8 olan pazar payı 2019 yılında yüzde 15,9’a çıkarken Peugeot Türkiye B/C/D SUV pazarının lideri oldu.
Nisan ayından bu yana liderliği elden bırakmayan Peugeot Türkiye, haziran ayında bin 136 adet Peugeot SUV 3008 modeli satarak yüzde 20,2 pazar payı elde etti ve C SUV segmentinin lideri oldu.
– Peugeot Türkiye hafif ticaride de büyüdü
Peugeot Profesyonel de 2019 yılının ilk yarısında önemli bir büyüme performansı sergiledi. Peugeot Profesyonel 2018 yılının ilk yarısında yüzde 2,8 olan pazar payını 2019 yılının ilk yarısında yüzde 6,3’e çıkardı.
Partner Tepee modelinin olağanüstü performansı ve Rifter modelinin satışa sunulmasıyla Peugeot Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 3,35 olan Kombi Van pazar payını 2019 yılının ilk yarısında sergilemiş olduğu üstün performansla yüzde 10,5’e çıkardı ve böylece sınıfında üçüncü oldu.
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