“Peynir oteli” peynire lezzet katıyor

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Sivas’ın Zara ilçesinde yöre halkının depo olarak kullandığı ve “peynir oteli” olarak adlandırdığı kaya mağaralarda muhafaza edilen peynirler, tüketicisine ayrı bir lezzet sunuyor.

Yeni Cami Mahallesi Demirsırık Tepesi’nde bulunan ve buzdolabının olmadığı dönemlerde vatandaşlarca soğuk hava deposu olarak kullanılan kaya mağaralar, günümüzde peynir deposu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği kaya mağaralarda bulunan 7 bölmede her yıl yaklaşık bin bidon peynir muhafaza ediliyor.

Yerel üreticiler plastik bidonlarda haziran ayında mağaraya bıraktıkları peynirleri, kasım ayının sonlarına doğru teslim alıyor. Mağarada 5 ay boyunca muhafaza edilen her bidon için büyüklüğüne göre 10 ile 12,5 lira arasında ücret ödeniyor.

Ağız kısmı toprağa bakacak şekilde ters konulan bidonlarda muhafaza edilen peynirler, yaklaşık 5 ay mağarada kaldıktan ve suyunu çektikten sonra tüketime sunuluyor.

Kaya mağaraların yaklaşık 34 yıldır bekçiliğini yapan 79 yaşındaki Mehmet Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaraların buzdolabının olmadığı yıllarda yöredeki insanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Mağaradaki peynir nöbetini 34 yıl önce bir başkasından devraldığını aktaran Kaleli, gününün büyük bölümünün burada geçtiğini aktararak, “Peynir getirenler arıyor, onların peynirlerini mağaraya koyuyorum. Peynirini almak isteyenlere teslimat yapıyorum ve mağaradaki bidonlarının kontrolünü yapıyorum.” dedi.

– Lezzetini mağaranın soğuğundan alıyor”

Kaleli, vatandaşların teknolojik imkanlara rağmen lezzetli olması dolayısıyla peynirlerini mağarada muhafaza ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

“Burada saklanan peynirler lezzetli oluyor. Hava ısındıkça burası soğur, dışarı soğudukça da burası ısınır. Buraya giren peynir o yüzden çok lezzetli oluyor. Vatandaşlar peynirlerini haziran ayında getirirler ve kasım ayının sonuna kadar burada saklarlar. Mağarada 7 bölüm var ve çok eski dönemlerden kalma. Eskiden mağaraya her türlü gıda konuluyordu. Şimdi buzdolabı ve derin dondurucu olması nedeniyle rağbet azaldı ve sadece peynir konuluyor. Buzdolabı ve derin dondurucu buranın lezzetini tutmuyor. Aynı peyniri buzdolabına koyun çökelek gibi oluyor ama burada özelliğini kaybetmiyor ve daha güzel oluyor. Yaz aylarında bile peynir bidonunu elinize alın buz gibi oluyor, dolaptan çıkma gibi, bu da peynire özelliğini kaybettirmiyor.”

Kaleli, Zara peynirlerinin meşhur olduğunu ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini sözlerine ekledi.