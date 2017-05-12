Peynirin doğal yollarla raf ömrünü uzatacak formülü buldular

Özellikle çabuk küflenen ve bozulan kaşar peynirinin ömrünü uzatmak için bir takım kimyevi maddeler kullanılıyor. Bursalı, öğrenciler ise, hiçbir katkı karıştırmadan kaşarın raf ömrünü artırmayı başardı. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Iş Yüksek Okulu Süt Ürünleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri Berkay Açık Fikirli ve Samet Ali Kurt, tuzsuz olması sebebiyle tez bozulan ve küflenen kaşar peynirinin üzerini bal mumuyla kapladı. Öğrenciler, hiçbir katkı kullanmadan doğal yollarla kaşar peynirinin raf ömrünü 15 gün uzatmayı başardı.

Bir arı ürünü olan bal mumunu sıcak su vasıtasıyla eriten öğrenciler, bunu kaşarın üstüne sürdü. Balmumuyla kaplanan ve soğuyunca kalıp şeklini bölge bal mumu peynirin ömrünü 15 gün uzattı. Bıçakla kesilince peynirden kolay bir şekilde ayrılan bal mumu kaşarı muhafaza ediyor.

Peyniri balmumu ile kaplamanın kilo başına 1 lira ilave maliyet getirdiğini açıklayan öğrenciler, “Hocamız gıdaların doğal yollarla raf ömrünün nasıl uzatılacağıyla alakalı ödev verdi. İki birey araştırmaya başladık. Bal mumunun gıdaların ömrünü uzatabileceğini düşündük. Çabuk bozulan ve küflenen kaşar peynirinin doğal yollarla raf ömrünü uzatmak için çalışma başlattık. Sıcak suda erittiğimiz bal mumunu kaşar peynirinin üstüne sürdük. Soğuyunca kalıp şeklini aldı. Bu şekilde kaşar peynirinin raf ömrü 15 gün uzadı. Kaşar peynirini kesince balmumu zahmetsizce peynirden ayrılıyor. İstenirse doğal bir mahsul olan balmumu da tüketilebilir” dedi.

Burak Türker

