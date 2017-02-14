Pilot ilde 9 bin ceviz fidanı toprakla buluştu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Ceviz Eylem Planı’nda pilot illerden olan Kırşehir’de 9 bin ceviz fidanının toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Şentürk, il genelinde önemli ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra Ceviz Eylem Planı kapsamanında faaliyetler yürütüldüğünü ifade etti.

Kırşehir’in eylem planında pilot illerden bir tanesi olduğunu belirten Şentürk, il genelinde Kaman ve Mucur ilçelerinin pilot ilçe olarak belirlendiğini, çalışmaların buna yönelik olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Ceviz Eylem Planı’nı Kırşehir’den açıkladığını anımsatan Şentürk, “Biz de çiftçimizi ceviz yetiştirmeye yönlendirecek çalışmalar yaptık. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, bu konuda Kırşehir merkezli yeni bir yönetmelik hazırladı. Pilot uygulama ile Mucur ve Kaman’da 9 binden fazla ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.” dedi.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik hakkında da bilgi veren Şentürk, “Yeni yönetmelik ile orman köy nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65’i kadar hibe verilebilecek. Yeni yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya da sunum eşliğinde Özel Ağaçlandırma Uygulamalarının Bugüne Kadarki Süreci Yeni Özel Ağaçlandırma Teşvik Sistemi ile ilgili muhtarlara bilgi verdi.

Toplantıya, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca ile merkez, Mucur, Kaman ve Boztepe köy muhtarları katıldı.