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Pilot rahatsızlanınca sefer ertelendi

Alınan bilgilere tarafından, THY’nin Nevşehir – İstanbul seferini yapacak TK 2009 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu aniden rahatsızlanınca, uçuş ileri bir saate ertelendi. Rahatsızlanan pilota ilk müdahale havaalanında bulunan afiyet istasyonunda yapılırken, kaptan pilot sonra a.

27 Kasım 2016 Pazar, 23:21
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Alınan bilgilere tarafından, THY’nin Nevşehir – İstanbul seferini yapacak TK 2009 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu aniden rahatsızlanınca, uçuş ileri bir saate ertelendi.

Rahatsızlanan pilota ilk müdahale havaalanında bulunan afiyet istasyonunda yapılırken, kaptan pilot sonra ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saat 20.15’te yapılması planlanan uçuş, ileri bir saate ertelenirken, uçuşu diğer bir pilotun gerçekleştireceği öğrenildi.  

Şerif Taşar

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