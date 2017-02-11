Pilot üniversiteden “jeotermal hastane” atağı

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Türkiye’nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Kırşehir’de, bölgesindeki 8 milyon nüfusa hitap edecek şekilde yapımına başlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatının yüzde 40’ı tamamlandı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” ile jeotermal ve kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) Bağbaşı Yerleşkesi’nde yapımına başlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar ve Bolu gibi jeotermal kaynaklar konusunda büyük potansiyeli olan Kırşehir’i sağlık turizminde ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

YÖK’ün projesine tarım ve jeotermal alanında hazırladıkları projelerle katıldıklarını ve bu alanlarda desteklenecek pilot üniversite seçildiklerini belirten Karakaya, jeotermalle ilgili projenin Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve YÖK tarafından desteklendiğini, hastanenin de bu projeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Kırşehir ve AEÜ’nün, Ankara, Kayseri, Konya gibi büyük illerin de bulunduğu 8 milyonluk nüfus yoğunluğunun kesişme noktasında yer aldığını vurgulayan Karakaya, 2018 yılında tamamlanacak hastaneyi bu bölgeye hizmet verecek şekilde planladıklarını aktardı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki mevcut Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin günlük 400 hastaya hitap ettiğini anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

“38 yataklı bir merkezimiz var. Özel hizmet alımıyla şu anda günlük ayakta hasta tedavimiz 400. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizin yatak kapasitesi 150 olarak planlandı. Açacağımız hastane ve tamamlayıcı tıp hizmetlerimizle günlük 800-900 hastayı tedavi edeceğiz. Bunun yaklaşık 300-400’ünü dışarıdan bekliyoruz. Bu kadar hasta Kırşehir’e girdiğinde bölgesel kalkınmayı bu şekilde gerçekleştireceğiz.”

İnşaatının yüzde 40’ı bitirilen hastanenin hazırlıklarının 2015 yılında tamamlandığına işaret eden Karakaya, “Tamamlanma tarihi 2018 yılı idi. Bunun 2017 yılı sonuna almak için Kalkınma Bakanlığı’ndan talepte bulunduk. Pilot üniversite çalışmalarının hızla sürdürülmesi için hastanenin daha erken hizmet vermeye başlamasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Kırşehir’in jeotermal suyunun Afyonkarahisar ve Bolu’daki kaynaklara göre tedaviye daha uygun olduğunu savunan Karakaya, şöyle devam etti:

“Jeotermal suyumuz, sıcaklığı itibariyle tedavide kullanıma daha uygun. Hem Afyonkarahisar hem de Bolu’da su sıcaklıkları daha yüksek. Bir miktar seyreltildikten sonra kullanılıyor. Bizim ki kaynağından çıktığı şekilde tedavi ve rehabilitasyon maksatlı kullanılabiliyor. Biz bunu avantaja çevireceğiz. Ankara’daki ziyaretlerimizde bunun reklamını sürekli yapıyoruz. ‘Bundan sonra büyük toplantılarınız için Kırşehir’in jeotermalini kullanın’ diye telkinlerde bulunuyoruz.”

Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine alt yapı oluşturacak yüksek lisans ve doktora programları da açacaklarını, bu programlardan jeotermal konusunda uzman kişilerin yetiştirileceğini kaydetti.

Hastane için üç aşamalı bir plan uygulayacaklarını belirten Karakaya, “Birincisi hastanemizi açarak fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlatmak, ikincisi tamamlayıcı tıp tedavisi. Üçüncü aşama ise hasta olmadan önce insanlarımızın buraya uğramasını sağlayacak bir mekanizmayı kurarak Kırşehir’i sağlık turizmine açmak.” ifadelerini kullandı.