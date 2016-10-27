Pilotlara FETÖ operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 17 ilde 71’i üsteğmen 73 pilot hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Konya merkezli 17 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 71’i üsteğmen 73 pilotu yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.