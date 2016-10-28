Pilotlara yönelik FETÖ operasyonu

KONYA (AA) – Konya merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 53’e çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 17 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 71’i üsteğmen 73 pilotu yakalamak için başlatılan operasyonlar sürüyor.

Polisin gözaltına aldığı zanlı sayısının 53’e yükseldiği öğrenildi.

Konya’ya getirilen zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Konya merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında dün 71’i üsteğmen 73 pilot hakkında gözaltı kararı verilmişti.