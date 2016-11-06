Pilotlara yönelik FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 69'a yükseldi

KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 17 ilde 71’i üsteğmen 73 pilotun yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınan asker sayısı 69’a yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturmaya ilişkin, 27 Ekim’de Konya merkezli 17 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 71’i üsteğmen 73 pilotu yakalamak için başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyon kapsamında polisin gözaltına aldığı şüpheli sayısının 69’a yükseldiği öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan askerlerden 19’u daha işlemlerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 25 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Halen gözaltında bulunan 25 pilotun işlemleri sürüyor.