Pilottan kuleye ilginç kuş anonsu

Atatürk Havaalanı’nda bugün saat 11.30 sıralarında kalkış yapmaya hazırlanan bir pilot ile hava trafik kontrolörleri aralarında ilginç bir diyalog yaşandı. Kule görevlilerine herzamanki dışı durumu rapor eden pilot, pistte bir kuş ölüsünün bulunduğunu başka bir kuşun ise ölü kuşu yemeye çalıştığını bildirdi.

Diyaloglar telsize yansıdı

Telsiz konuşmalarına yansıyan diyaloglar uyarı çekti. Pilot, “Pistin orta civarlarında bir tane kuş ölüsü var, diğer kuş da onu yemeye çalışıyor” bilgisini verdi. Bunun üzerine kule görevlisi de “teşekkürler hemencecik aldırıyorum” dedi. Pistin ortasında yer alan kuş ölüsü uçaklar için tehlike oluşturmaması için kısa sürede araçla pistten kaldırıldı.

Teknik arıza 19 saat rötar yaptırdı

öte taraftan, Türk Hava Yolları’nın Çin’in Guangzhou şehrinden İstanbul’a gelecek tarifeli uçağında teknik bir arıza meydana geldi. Bu sabahtan saat 06.05’te Atatürk Havaalanı’na inmesi gereken TC-LJA tescilli, Boeing 777-300 tipi uçak teknik bir arıza sebebiyle kalkış yapamadı. Yaşanan arıza nedeniyle sefer, 19 saat rötar yaptı. Uçak bakıma alınırken yolcular ise otele yerleştirildi. Teknisyenlerin müdahalesi sonrası uçaktaki arıza giderildi. Tekrar yolcularını alacak THY uçağının yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardındaki gece saatlerinde İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir THY uçağına ise dün gece saatlerinde kuş çarptı. Saat 23.05’te İstanbul Atatürk Havaalanı’na inen TK 1970 sefer sayılı THY’nin Birmingham uçağına iniş sırasında kuş çarptı. Boeing 737-900 tipi uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Ferhat Yasaklanmış