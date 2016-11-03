Pınar Ekmen için mevlit okutuldu

Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden ve sevenlerini yasa boğan MASKİ Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Pınar Ekmen için daha önce görev yaptığı Manisa ETV kanalında mevlit düzenlendi. Merhumenin ruhuna okunan mevlitte sevenleri Ekmen’i rahmet ve dualarla andı. Erdinç Şirketler Grubu Idare Heyeti Başkanı Erdinç Yumrukaya’nın ev sahipliği yaptığı mevlide, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, İl Güvenlik Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, İl Müftüsü Sinan Evren, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, MASKİ Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Parmaksız ve Veri Işlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş katıldı.

Manisa İl Müftüsü Sinan Kâinat ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu merhume için dualar okudu. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı mevlitte eller Pınar Ekmen için daima birlikte semaya kalktı. Merhumenin dayısı Saim Güller de Ekmen’in eski mesai arkadaşlarının taziye dileklerini kabul etti.