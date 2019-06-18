“Pinokyo” bale sahnesinde seyirciyle buluştu
ANKARA (AA) – Masal kahramanı "Pinokyo", Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencileri tarafından "Türkiye'de ilk kez" bale gösterisi olarak sahneye taşındı.
Dünya klasikleri arasında yer alan Carlo Collodi'nin "Pinokyo" adlı eseri, Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayal Sahnesi Sanat Kurslarının öğrencileri tarafından Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
"Video mapping" yönteminin kullanıldığı uygulamada, renkli kostümler ile minik balerinler büyük beğeni topladı.
Velilerin de görev aldığı temsilin sonunda dansçılar anneleriyle dans etti.
Eserin rejisörü Seda İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yoğun bir çalışma ile hazırladıkları eseri sahneye taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Ankara'da 17 yıldır eğitim veren ve uluslararası diploma programlarına dahil olan Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencilerinin dünyaca ünlü bir başyapıtı sahneye taşıyacağını dile getiren İnanç, şunları ifade etti:
"Kostüm, dekor, aksesuar ve ciddi bir video mapping çalışması var eserimizde. Eserin belli başlı tablolarını esas aldık. Bir eseri, romanı, konuyu bale sahnesine taşırken ana konu üzerinden gidebiliyorsunuz. Belli başlı tablolarla yaptık, eseri net bir şekilde anlattık. İlk kez Pinokyo Türkiye'de sahnelendi."
– "Eserde rol aldığım için mutluyum"
Temsilde görev alan anne Mine Böcekçi ise kızının 4 yıldır bale yaptığını, birlikte dans edecekleri için mutlu olduğunu söyledi.
Böcekçi, daha önce dans tecrübesi bulunmadığını belirterek, "İlk kez böyle bir şey olacak hayatımda. Opera Sahnesi'nde olması ise ayrı bir kıymetli. Hayal Sahnesi hocalarına da teşekkür ederiz." dedi.
Minik dansçı İdil Börekçi de annesi ile aynı sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Eserde rol aldığım için mutluyum. 4 yıldır bale yapıyorum. Kendimi bale yaparken mutlu hissediyorum. Öğretmenlerime teşekkür ederim." diye konuştu.
– Pinokyo için şarkı bestelendi
Sanat yönetmenliği Volkan Ersoy'a, rejisi ve librettosu Seda İnanç'a ait eserin koreografisini Natalia Mikheeva Sunar, Tatyana Gabrusseva, Natalia Sololina, İrina İlisulu ve Gülşah Bakır üstlendi.
Türkiye'de ilk kez sahnelenecek eser için Dürin Güner "Pinokyo" isimli şarkı besteledi. Güner, temsilin sonunda solist Tanay Kıratlılar ile sahnede yer alacak.
Video prodüksiyonu Coşkun Türkel'e ait eser, Opera Sahnesi'nde yarın bir kez daha izleyenlerin beğenisine sunulacak.
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