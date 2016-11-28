Pişkin sürücünün isteği "pes artık" dedirtti

Şirinevler E-5 karayolu Topkapı istikametinde bir iş makinesini içeren tırın sürücüsü, yüksekliği hesaplayamayarak üst geçide sıkıştı. E-5 karayolunda yağmurun etkisiyle yoğunlaşan trafik, TIR’ın sıkışmasıyla bir kat daha arttı. Bu sırada işyeri görevlileri TIR’ı kurtarmaya çalışırken, tır sürücüsünün gizli tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Tüm köprülerden sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirten sürücü, üstteki geçide zarar vermediğini, taşıdığı malın hasar gördüğünü kaydetti. Trafiğin tıkanmasına yol açmasına karşın rahatlığı uyarı çeken sürücünün yoldan geçen araçları durdurarak sigara istemesi ise vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı.