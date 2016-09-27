Pişmiş Toprak Sempozyumu

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği 10. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyum alanında yerel üreticiler açtıkları stantlarıyla etkinliğe renk kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, her sene olduğu gibi bu yıl da yerel üreticilerin unutulmadığı ve binlerce yıllık geleneği devam ettirerek el sanatlarını yaşatanların, sempozyum alanına farklı bir hareketlilik kattığı bildirildi.

Yetkililer, hediyelik eşya, süs eşyaları, pişmiş toprak ürünleri, ahşap ürünlerin satışını yapan yerel üreticilerin, sempozyuma renk katarak artık sempozyumun bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, stantları gezerek katılımcılara bol kazanç diledi.

Ataç, tüm Eskişehirlileri sempozyum alanındaki üreticilerin sokağını görmeye davet etti.