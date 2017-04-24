Pitbull kediye saldırdı

Durum, Akçakoca ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpe, okuldan çıkan çocuklara saldırdı. Mahalle sakinleri olaya anında müdahale ederken, köpek sonra bir kediye saldırdı. Kedi, sahibi tarafından zorlukla yaralı olarak kurtarıldı. Belediyeye haber verilmesi üzerine bir takım gelerek köpeğe müdahale etti. Köpek uyuşturucu iğne ile uyutularak barınağa götürüldü.

Tuncay Türkgülü