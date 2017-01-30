Piyade Uzman Çavuş Yağlı, son yolculuğuna uğurlandı

KIRIKKALE (AA) – Hakkari Yüksekova 3.Taktik Piyade Tümen Komutanlığında görev yaptığı sırada görevli gittiği Van’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yakup Yağlı, memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı.

Van’dan uçakla Ankara’ya uğurlanan 31 yaşındaki Yağlı’nın cenazesi, Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesine getirildi.

Yağlı’nın babası Gaffur ve annesi Zeynep Yağlı ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, şehidin fenalık geçiren bazı yakınlarına müdahale etti.

Kırıkkale Mühimmat Komutanlığında işçi olarak çalışan ve törene ağabeyinin üniformasıyla gelen Yağlı’nın kardeşi Taki Yağlı, güçlükle ayakta durabildi.

Evli ve 2 çocuk babası Yağlı’nın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile vatandaşlar katıldı.