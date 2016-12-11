PKK destekçilerine büyük şok!

Ünlü hacker grubu Ayyıldız Tim, başta PKK almak üzere teröre takviye veren ve terör propagandası yapan o kadar çok siteye siber saldırı düzenledi. PKK destekçisi olduğu bilinen fazla sayıda sayfayı ele geçiren Ayıldız Tim, bu siteler üzerinden terör karşıtı paylaşımlarda bulundu. Ele geçirilen sayfaları grubun Facebook ve Twitter hesabından duyuran grup üyeleri, Al-i İmran Suresi’nden, “De oysa: Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehennemin dibine sürüleceksiniz” ayetini paylaştı ve terörle uğraş eden asker ve polislere selamlama gönderdi.

Caner Ünver