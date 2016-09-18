PKK hain saldırılarında siyasetçileri de hedef alıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son dönemlerde sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artıran terör örgütü PKK, siyasetçileri de hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

DİYARBAKIR (AA) – AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son dönemlerde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK, özellikle 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimler sonrası saldırılarını yoğunlaştırdı. Bölücü terör örgütü, sivillerin ve güvenlik güçlerinin yanı sıra siyasi partilere ve siyasetçilere yönelik saldırılarını artırarak devam ettirdi.

Terör örgütünün yayın organlarında siyasi partileri ve siyasetçileri hedef gösteren haberler yer alırken, bölgede teröristlerce özellikle AK Parti ve HÜDA PAR binalarına yönelik çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi.

Parti binalarına yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiren, yollara el yapımı patlayıcılar yerleştiren, yol kesip siyasi parti mensuplarını kaçıran ve sürekli tehdit eden PKK’lı teröristler, bölücü terör örgütünün tehdit ve baskılara rağmen yörelerinde çalışmalarını sürdüren bazı siyasetçileri de katletti.

AK Parti Beytüşşebap İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman ve 1 Kasım 2015’te Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak’ı katleden PKK, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Diyarbakır’daki aile mezarlığının çevresine de Kurban Bayramı öncesinde patlayıcı tuzaklamıştı.