PKK propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye takriben, Araban Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma zarfında Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçedeki değişik düğünlerde terör örgütü PKK’yı övgü dolu şarkı bildirmek ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu gibi suçlardan 10 kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün gerisinde ifadeleri gücenmek üzere Araban İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Araban İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin gerisinde mahkemeye sevk edilen şahıslardan, 5’i tutuksuz yargılanmak üzere, 5’i de adli kontrol kararıyla özgürlük bırakıldı.

İlçede önceki gün yapılan operasyonda da ilçedeki değişik düğünlerde terör örgütü PKK’yı övgü dolu şarkılar söyledikleri ve sosyal medya Facebook’ta PKK terör örgütünü övücü paylaşım yaptıkları için Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Ayten Işık