Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, terör örgütü PKK’nın Türkmen-Kürt ilişkilerine zarar verdiğini, Irak için de ciddi tehlike oluşturduğunu belirtti.

KERKÜK (AA) – Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’taki Türkmenler olarak hem toplumsal hem de siyasi bağlamda Kürtlerle yeni ve olumlu bir sürece girdiklerini söyledi.

Terör örgütü PKK’nın bundan rahatsız olduğunu belirten Salihi, “Kimsenin bu süreci bozmasına veya zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. PKK’nın bu yönde bazı girişimleri var. PKK, Türkmen-Kürt ilişkilerine zarar veriyor.” dedi.

Salihi, PKK’nın terör örgütü DAEŞ’le mücadele adı altında bölgedeki nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

“DAEŞ’in ortaya çıkmasından sonra bazı bölgelerde konuşlanmaya başladılar. PKK’nın Kerkük, Tuzhurmatu ve Dakuk’ta varlık göstermesi Türkmen milleti için sosyal, siyasi ve güvenlik açıdan tehlike oluşturmaktadır.”

“Kürtlerle aynı coğrafyayı paylaştığımız için her türlü sorunu çözme şansımız var”

Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde birkaç ay önce Türkmenler ile Kürtler arasında yaşanan gerginliğin perde arkasında da PKK’nın olduğunu dile getiren Salihi, “Çıkan çatışmalarda örgütün rolü oldu. Türkmenlerle karşı karşıya gelenler onlardı. Kürtlerle aynı coğrafyayı paylaştığımız için her türlü sorunu çözme şansımız var, ancak bir terör örgütü ile bu imkansız.” diye konuştu.

PKK’nın Irak için de ciddi tehlike oluşturduğunu vurgulayan Salihi, “ABD’nin girişimi ve Irak merkezi hükümetinin kararıyla kısa süre önce İran’a muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü’nün varlığına son verildi. Irak için ciddi tehlike arz etmeye devam eden PKK terör örgütünün varlığına da son verilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ali Mukarrem Garip