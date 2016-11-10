PKKya ağır darbe! 19 terörist öldürüldü…

TSK’dan yapılan açıklamada, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 03 Kasım 2016 tarihinden itibaren 23’üncü Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı dikte komutasında; Şırnak 1’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt 3’ncü Komando Tugay Komutanlığı, Van, Şırnak ve Siirt Jandarma Özel Harekât birliklerinin katılımıyla Bestler-Dereler bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla büyük çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Bestler-Dereler bölgesi, bölücü terör örgütünün sözde Botan saha karargâhının bulunduğu bölge olduğu hatırlatılarak coğrafi özellikleri itibariyle barınmaya müsait olduğundan sürekli kullanılan bir bölge olduğuna dikkat çekildi. Takriben 600 km² lik bir alanı kapsadığı ifade edildi.

Operasyon boyunca, İHA’ların da desteğiyle, toplam 19 terörist etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği kaydedilerek hem bölgede, önceki dönemlerde yapılan operasyonlarda etkisiz ayla getirildiği değerlendirilen yedi teröristin de cesedi bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, “Bölgenin coğrafi yapısı barınmaya ve gizlenmeye müsait olduğundan, birlikler kadar yapılan Temas Araması esnasında örgüte ait çoğu yer üstü ve yer altı yaşam ve barınma alanı ile depo, sığınak, ağır silah, silah, bunlara ait cephane ve motorlu malzeme ile çokça yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup tahrip edilmiştir” denildi.

BAYAZIT CEBECİ