Plakasında ‘çerçeve yok’ diye ceza kesildi, mahkeme cezayı iptal etti

Kütahya’da yaşayan 34 yaşındaki su tesisatçısı Mustafa Gürcan, aracının plakasında çerçeve olmadığı için kesilen cezayı Kütahya Sulh Canice Hakimliğine artan bir şekilde itiraz etti. Duruşma, trafik yönetimle ilgili para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Kazandığı hukuk zaferinin bütün bu konuda ceza kesilen vatandaşlar için emsal olmasını gerektiğini söyleyen Mustafa Gürcan, “Geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan trafik kontrollerinde plakamın APP olduğu ve çerçevesinin bulunmadığı nedeniyle 412 TL idari para cezası yazıldı. Fakat ben bu plakayı dışarıdan almadım. Bu plakayı ben emniyetten aldım bunu bana kendileri verdiler ve verdikleri orijinal mühürlü plakaya cinayet yazdılar. Bende haklı olduğumu düşündüğüm için Kütahya Sulh Canice Hakimliğine cezayı itiraz ettim. Mahkeme bu hafta sonuçlandı ve hukuk mücadelesini ben kazandım. Emniyet yetkililerinin yazdıkları para cezası iptal oldu. Buradan tüm vatandaşlara seslenmek istiyorum. Hakkınızı arayın, aldığınız trafik cezalarının ne olduğunu araştırın.Bu karar herkese emsal olsun” dedi.

Mehmet Saka