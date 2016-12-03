Plastik cerrahın ilk klibi yoğun ilgi gördü

OMÜ Tıp FakültesiPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, 25 takvim acemi müzik hayatında ilk profesyonel klibini yayınladı. Klip ilk 5 günde epeyce ilgi fark etti. “Tıp fakültesinden ara sıra sadece hekim çıkar” deyiminin bir örneği olan Çağlayan Yağmur, mesleğinde olduğu değin müzikte de yetenekli bir isim. Minik yaşlarda gitarla başladığı müziğe, yıllarca amatör olarak devam eden Çağlayan Yağmur, çevresindeki insanların şarkılarını fazla beğenmesiyle, bir klip yapmaya karar verdi. Samsun’da müzisyen arkadaşlarıyla birlikte profesyonel bir klip çalışması yapan Yağmur, birincil klibini sosyal ağ ve Youtube üzerinden yayınladı. İnsanların yoğun alaka gösterdiği şarkı, önümüzdeki günlerde kendinden sık sık laf ettireceğe benziyor. Şarkılarının söz ve müziği kendisine ait olan Yağmur’un birçok bestesi var. Yakın zamanda bir albüm çıkarmayı hedefleyen Yağmur, kendisi de bir doktor olan Ferhat Göçer gibi adından söz ettirmesi bekleniyor.

“Müzik ile uğraşmak tüm yorgunlukları unutturuyor”

Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, “Müzikle amatör olarak uzun zamandır uğraşıyorum ama profesyonel bir tescil yapma imkanım şimdiye dek olmamıştı. Sözü ve müziği bana ait olan yirmiden çok şarkım var. Yeni şarkılar üretmeye devam ediyorum. Acilen bu eserleri duyurabiliyor olmaktan nedeniyle çok mutluyum. Senelerdir yalnızca yakın çevremdeki insanlara çalıp söylediğim bestelerimi profesyonel bir ortamda düzenleyip kaydetme olanağı buldum. Bunu Samsun’da yapabiliyor elde etmek ayrı bir keyif. Değerli arkadaşım Burak Ertetik ve bütün ‘Drum Clinic Samsun’ ailesine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde birincil çalışmamız olan ‘Balık Hafızası’ isimli şarkımızın klibini Youtube kanalından yayınladık. Yakında kayıtlarını tamamladığımız yeni projeleri paylaşıyor olacağız. Bir albüm projesi içindeyiz. Umarım beğeniyle dinlenir ve sevilir. bu vesileyle şunu maddeler halinde sıralamak isterim ki tüm arşiv Samsun’da yapıldı. Klibin çekimleri de tekrar Samsun’da başarılı isim olan Uğur Kurt tarafından gerçekleştirildi. Mesleğim ve yoğun işlerim sebebiyle ama işten güçten fırsat bulabildiğim zamanlarda çalışabiliyoruz. Fakat müzik ile mücâdele etmek tüm yorgunlukları unutturuyor. Müzikle ilgilendiğim vakit kendimi rahatlamış hissediyorum. Müzik benim bir parçam. Şarkılarımı paylaşmamdaki amacım insanların da şarkılarımı dinlemesi. Arkadaşlarım şarkılarımı dinliyordu. Profesyonel bir kayıt yaparak şarkılarımı herkese ulaştırmayı düşündüm. Bir rockstar, popstar elde etmek gibi amacım olmasa da parçalarımı insanlarla paylaşmaktan mutlu olacağım” dedi.

Kenan Akyüz