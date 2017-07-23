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POBİAD üyelerinden Beypazarı'na ziyaret

23 Temmuz 2017 Pazar, 21:35

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ANKARA (AA) – Polatlı Bürokratlar ve İş adamları Derneği (POBİAD) üyeleri, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Özcan Temurer ve dernek üyeleri, Polatlı’nın tanıtımı ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere yapılacak çalışmalara ışık tutması için Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe gezisine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulunan Temurer, üyeleriyle bazı ilçelere geziler düzenlediklerini, gezilerden aldıkları örnekleri ilçelerinde hayata geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

Polatlı’nın tanıtımı için çalıştıklarını söyleyen Temurer, “Beypazarı gerçekten bazı şeyleri aşmış. Oldukça turist alıyor. Biz de bu anlamda Polatlı’nın tanıtımına yönelik bir şeyler yapalım istiyoruz.” dedi.

POBİAD heyetine Beypazarı gezisinde merkezi Ankara’da bulunan Bolu Dernekleri Federasyonu’nun Başkanı Mehmet Bilgin eşlik etti.

BEYPAZARI

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