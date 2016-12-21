PÖH sınavına hazırlık için inşaat malzemelerinden parkur

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı fiziki tatminkarlık ve görüşme sınavı ile 10 bin özel harekat polisi alımı yapacak. Öğrenci oldukları için dışında kesin bir vergi karşılığında yapılan çalışmalara katılma imkanı olmayan üniversite öğrencileri helikopter pistine kurdukları parkur ile kendilerini sınava hazırlıyor.

Türkiye’nin farklı alanlara yönlendirilmiş illerinden gelerek Karabük’te üniversitede eğitim öğretim hayatına devam ederken polis olmaya karar veren gençler kayda değer mesajlar da verdi.

“İnşaattan meydana çıkan malzemelerle parkur kurdular”

PÖH alımları için somut tatminkarlık ve mülakat sınav tarihlerinin açıklanmasının arkasında Karabük Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdüren 6 öğrenci, inşaatlardan çıkan malzemelerle iki gün süren bir alıştırma ile kendilerine özel parkur hazırladı. 100 Sene Mahallesi’nde bulunan helikopter pistine kurdukları ve sınavdaki parkurlarla benzer nizami ölçülerde hazırlanan alanda kar yağışına karşın öğrenciler çalışmaya devam ediyor.

Aralarında, Ankaralı, Malatyalı, Amasyalı, Erzurumlu, Bursalı ve Siirtli olan, Karabük Üniversitesi’nde dağıtılmış bölümlerde okuyan öğrenciler bu hafta yapılacak olan maddesel yeterlilik ve görüşme sınavlarına birer özel hareketçi gibi disiplinli bir şekilde hazırlanıyor.

“Bu vatana hizmet etmemiz gerekiyor”

İsimlerini açıklamak istemeyen polis adayı, “İnşaatlardan bize yardımcı olan ağabeylerimiz araç gereç verdiler. Gayet güzel de parkur yaptık. Üniversite öğrencileri olarak bu yolda adım attık. Bütün amacımız sınavlara girmek. Bu vatana hizmet etmemiz gerekiyor. Kendi annem bile az da olsa korkuyor. Korkmaması lüzumlu. Biz yanmazsak, başkaları yanmazsa bu vatan hiçbir süre karanlıktan aydınlığa çıkamaz. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Türk çocukları atalarını tanıdıkça onların yaptığı başarıları hatırladıkça kendilerinde şiddet ve kuvvet bulacaktır’ diyor. Biz de bu doğrultuda yola çıktık” dedi.

Daha önce 3 defa sınavlara girdiğini anlatan polis adayı, “Hiçbir vakit vazgeçmedim. Bu sefer olacak. Bir şekilde nasip olmadı ve vazgeçmedim” ifadelerinde bulundu.

Bir başka polis adayı ise, öğrenci oldukları için kendi imkanları ölçüsünde parkuru 2 günde kurduklarını anlatarak, “Dışarıda parayla parkur eğitimleri var ama öğrenci olduğumuz için kendi imkanlarımız ve bütçemizle parkur düzenledik. Çevreden inşaatlardan topladığımız malzemelerle POMEM parkurunun standart ölçülerinde birebir aynısını yaptık. Burada kendimizi hazırlıyoruz vatanımız milletimiz için. Her engele aleyhinde burayı yaptık kar da yağmur da olsa kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

Yasin Erdem