PÖH sonuçları açıklandı! İşte polis özel harekat giriş belgesi! PÖH fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?

Özel harekat kullanım sonuçları açıklandı. Toplam 285 bin adayın başvuru ettiği ve uzun süredir bekleyiş içerisinde bulunduğu polis özel harekat uygulama sonuçları, bugün akademinin İnternet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte öğrencilerin merakla beklediği özel harekat dilekçe sonuçları.

ÖZEL HAREKAT SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PÖH GÖRÜŞME TARİHLERİ

19. Dönem POMEM eğitimleri esnasında İHA muhabirinin sorularını cevaplayan

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitimden Sorumluluk Sahibi Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, 10 bin özel harekat personelinin alımıyla alakalı 19. Dönem POMEM eğitimlerinin devam etmekte olduğunu belirterek “Polis Akademisi’nin internet üzeriden açtığı başvurular tamamlandı.

Yaklaşık 280 bin tane, 18 yaşını bitirmiş, Türk vatandaşı bunlara müracaat ettiler. Önümüzdeki süreçte, 19 Aralık olarak varsayım ediyoruz, spor mülakatları, sağlık kurulu raporları ve daha ardından sözlü mülakatlarla işlem başlayacak. Eğitimleri de inşallah 2017’nin birincil aylarında Türkiye’nin değişik illerinde Polis Akademisi’nin belirleyeceği okullarda, eğitici kadrosunu biz vereceğiz, bu şekilde eğitimlere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

SINAV TALEBINDE BU BELGELERİ YANINIZA ALMAYI UNUTMAYIN

İnternetten ön tatbik yapan ve bizzat kullanım ve sınav için çağrılan adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler şu şekilde olacaktır;

a) T.C. kimlik numarası yazılmış nüfus cüzdanı,

b) T.C. kimlik numarası yazılmış beyanı. (sınav uygulama dilekçesinin ilgili bölümüne namzet 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

c) Imtihan başvuru dilekçesi, bütün ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(imtihan giriş belgesi yayınlandığı tarihte, imtihan uygulama dilekçesi https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Namzet sağlık durumu bilgilendirme formu, bütün ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(imtihan antre belgesi yayınlandığı tarihte, namzet sağlık bilgilendirme formu https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Adayların somut yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sıhhat probleminin bulunmadığına dair beyanı. (sınav antre belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu belge https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

e) Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi. (Tanıdık Olmayan Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

f) Son bir sene içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf.

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları. (imtihan tatbik dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş ayar belgesi. (Yaş düzeltmesi yaptırdığına dair onaylı evrak dilekçe sırasında namzet kadar teslim edilecektir.)

h) Güvenlik Teşkilatı Personeli Şehit ya da Vazife Malulü olanların Benzeşen ya da Çocuklarından, Güvenlik Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği.

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

i) Sınav Antre Belgesi.

ADAYLAR ÜÇ KOMİSYONDAN GEÇECEK

Adaylar Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Giriş sınavları, fiziki tatminkarlık sınavı ve mülakat sınavı biçiminde yapılır.

İnternet üzerinden bildiri edilen yer ve tarihte adayların bana kalırsa başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, maddi yeterlilik sınavı ve görüşme sınavı yapılacak.

PÖH MADDI YETERLILIK SINAVI VE PARKUR DETAYLARI

1) Paralel bar etabı; Yerden yüksekliği 120 cm (barın üst kısmından), barlar arasındaki uzaklık 50 cm, bar üzerinde elle yürünecek mesafe 2 metre olarak işaretlenecektir.(Paralel barın temas demirlerinin iç kısmından işaretlenecek ve 2 metre olacak şekilde bitiş noktası belirlenecektir) Aday “ÇIK” komutu ile paralel bar istasyonuna çıkıp ayağını yerden keserek “BAŞLA” komutu ile birlikte elleri ile paralelin barlarından tutarak bar üzerinde bitiş noktası 2 metre olarak işaretlerle belirlenmiş mesafeyi yürüyecektir. Aday paralel bar etabını tamamlamadan düşerek ayakları yere değmesi halinde her tarafta düştüğü yerden bara çıkarak devam edecek, ancak her yere düşmesine mukabil suç oluşturan süresi olarak her düşme için 1 (bir) saniye bitiş süresine eklenecektir. (Adayın ayakları yere değemeden kollarının üzerine düşüp kalkması halinde cinayet süresi verilmez.) Paralel barı elleri ile yürüyerek tamamlayamayan aday elenir. Dijital fotosel cihazının kurulum yeri paralel bar üzerindeki adayın başlangıç noktasından 20 cm ileri kurulacaktır. Açılış ve bitiş fotosellerin ayakları (tripod) adayın açılış ve bitiş hareketlerini algılayacak yükseklikte kurulacaktır.

2) Sıçrama tahtası etabı; Namzet jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kere sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Namzet istediği taraftan sağdan ya da soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir yetkisiz sıçramanın suç oluşturan karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ek edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan namzet bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

3) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ but sağ lastik, sol but sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin suç oluşturan karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ek edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine ast şekilde olacaktır.

4) Önem nakliye etabı; Siklet nakliye etabında, adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, iki kum torbasını arasında 10 metre uzaklık bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmamasının cinayet karşılığı bitirme süresine 1 (bir) saniye ek edilecektir. Ayrıca arasında 10 metre mesafe yer alan dubalardan ikincisinin ardından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan namzet bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine cinayet karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

Adayın dubaların gerisinde dolaşırken dubalardan herhangi birini devirmesi halinde bitirme süresine cinayet karşılığı olarak 1 (bir) saniye ek edilecektir.

5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, 2 m uzunluğundaki yer minderinde öne dürüst (1) bir kere takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya suç oluşturan karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ek edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan ya da hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

6) Denge aleti etabı; Denge aletinin yerleşme alanı 5,5 metre olup, yüksekliği 65 cm, denge tahta uzunluğu yürüme mesafesi 5 metre, üst basma yeri 10 cm eninde olan denge aletinde aday sayesinde kadar yürüyerek istasyonu tamamlayacak, adayın denge aletinden düşmesi durumunda düştüğü yerden bitmiş denge aletine çıkarak yürüyüşünü tamamlayacaktır. Denge aleti etabını tamamlamayan namzet elenir.

7) Barfiks çekme etabı; Yüksekliği 235 cm, direklerinin arası asgari 120 cm, azami 2 metre, barfiks üst demir kalınlığı bir parmak (1 inch= 2,54 cm olan) olarak anlatım tarzı edilen barfiks üst demirini aday yakalayacak ve nizami olarak yani (5) beş kez çenesini üstteki demire değdirecek şekilde barfiks çekecektir. Aday barfiks üst demirini tutmada ellerinin yönünü istediği şekilde tutabilir. Aday barfiks çekme sırasında ellerini bırakıp yere düşmesi durumunda kaldığı yerden devam edecektir. Barfiks çekme sırasında kol açısı 90 ve daha eksik açıda gizli olursa her hataya suç oluşturan karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ek edilecektir. Nizami olabilmesi için adayın kolları barfiks çekme esnasında tam çözülmüş yani 180 dereceye yakın bir açıda olacaktır. Her eksik bırakılan ya da çekilmeyen barfiks için canice karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ek edilecektir.

8) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir yetersiz geçiş için ve çubuğunu deviren adaya suç oluşturan karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ek edilecektir.

9) Engel etabı; Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir yetkisiz geçiş, engeli yanlış geçme, engelleri devirme ve düşürme için suç oluşturan karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ek edilecektir. Adayın bu bacak esnasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) suç oluşturan süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Hem bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

10) Namzet bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziksel tatminkarlık sınavı komisyonu göre adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları denetleme edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

11) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan ya da yapamayan aday elenir.

12) Teknik bir arızanın haricen hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını bitmiş yapmasına izin verilmeyecektir.

13) Maddesel tatminkarlık sınavı parkurunda sınav sırasında oluşabilecek herhangi bir sorunda imtihan komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli aza karoser eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.

14) Adayların parkuru tamamlama sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak sadece saniyeler baz alınarak tamamlama süresi olarak yazılacaktır.

Not: Bedensel tatminkarlık sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.