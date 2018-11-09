Polatlı'da tahrip edilen tarihi eserler korumaya alınacak

ANKARA (AA) – Ankara'nın Polatlı ilçesinde defineciler ve bilinçsiz vatandaşlarca tahrip edildiği iddia edilen tarihi eserler koruma altına alınacak.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin büyük bir tarihi mirasa sahip olduğunu, bu mirası korumak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Beyceğiz Mahallesi ve bazı bölgelerde gerçekleştirdikleri arazi taramaları sırasında bazı tarihi eserlerin tahribata uğradığını gördüklerini aktaran Koç, durumu Anadolu Medeniyetleri Müzesine bildiklerini ifade etti.

Koç, müzeden gelen arkeologların söz konusu alanda inceleme yaptıklarını, birçok kaçak kazıyı ortaya çıkardıklarını anlattı.

Çalışmalarda, kaçak kazı sonucu özellikle Roma dönemine ait mezarların tahrip edildiği, mezar taşlarının ortaya atıldığının belirlendiğini vurgulayan Koç, "Her biri 1,5 ton ağırlığında olduğu için götürülemeyen mezar taşları olduğu yere bırakılmış. Araziye bırakılan bu taşlar daha sonra bilinçsiz vatandaşlar tarafından tahrip edilmiş. En kısa zamanda Polatlı Belediyesinin yardımıyla bu mezar taşları bulunduğu yerden alınıp Gordion Müzesi'nde oluşturulacak alanda teşhir edilecek." dedi.