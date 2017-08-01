Polis çocukları toprakla buluşturdu

KAYSERİ (AA) – Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Her Şey Bir Umutla Başlar Projesi kapsamında oluşturulan hobi bahçesi ile çocukları toprakla buluşturdu.

Türkiye genelinde 2016 yılında yapılan Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinde birincilik ödülünü alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 2017 yılında da hayata geçirdikleri farklı projelerle dikkat çekiyor.

Toplum Destekli Polislik Şubesi son olarak çocukları teknoloji ve internet bağımlılığından uzaklaştırılarak fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak üzere hazırladığı Her Şey Bir Umutla Başlar Projesi’ni uygulamaya koydu.

Proje ile ekonomik ve sosyal imkansızlıklar nedeniyle herhangi bir sosyal aktivitede bulunamamış 10-13 yaş grubundaki öğrenciler, Toplum Destekli Polislik Şubesi hizmet binası arkasındaki oluşturulan hobi bahçesinde toprakla buluşturuldu.

Burada Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerince verilen sebze tohumlarını eken çocuklar, polis ağabey ve ablalarıyla gerekli sulama ve bakım çalışmalarını yaparak ektikleri sebzelerin günlük olarak gelişimlerini takip etti. Büyüyen sebzelerden evlerine götürüp aileleriyle kendi yetiştirdikleri ürünleri tatmanın mutluluğunu yaşadı.