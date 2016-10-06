Polis eşlerinden Sevgi Evlerine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Polis Eşleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (PEKAY) Kırşehir Şube Başkanı İlknur Akgül ve beraberindeki polis eşleri, Sevgi Evlerini ziyaret etti.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Kırşehir İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fatma Bacı Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla sık sık bir araya geldiklerini belirtti.

Çeşitli sebeplerden dolayı devlet koruması altına alınan ve Sevgi Evlerinde kalan çocukların yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla bu tür organizasyonların yapıldığını vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

“Çocukarımıza destek olmak, sevinç ve kederlerini paylaşmak, hoşça vakit geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla ziyarette bulunduk ve çocuklarımıza kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri takdim ettik. PEKAY Kırşehir Şubesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kendilerini yalnız ve unutulmuş hissetmemeleri, eğitimli ve donanımlı, kendine güvenen, zararlı alışkanlıklar edinmeyen, topluma katılan bireyler olarak iş ve sosyal hayata tutunmaları yönünde desteklerimiz devam edecektir.”