Polis kepçe operatörü kılığına girdi, hırsızları yakaladı

– Konya’da TCDD’ye ait ray parçalarını çaldıkları iddia edilen 5 kişi, kepçe operatörü kılığına giren komiser yardımcısı ve ekip arkadaşları tarafından gözaltına alındı

KONYA (AA) – Konya’da kullanılmayan ray parçalarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, kepçe operatörü kılığına giren komiser yardımcısı ve ekip arkadaşları tarafından gözaltına alındı.

Merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait kullanılmayan ray parçalarının çalındığı bilgisini alan emniyet güçleri çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, zaman zaman gelen hırsızların, balyoz ve benzeri malzemeler kullanarak beton bloklara bağlı ray parçalarını çaldığını belirledi.

Olay yerinde ayrıca, şüphelilere ait olduğu düşünülen yiyecek ve içecekler bulundu.

Bunun üzerine kepçe operatörü kılığına giren Meram Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, bölgede şüphelilerin gelmesini bekledi.

Bir süre sonra 42 PJ 704 plakalı minibüsün olay yerine geldiğini fark eden komiser yardımcısının uyarısıyla, yakında bekleyen ekipler harekete geçti ve araçtaki Hurşit E, Ali K, Adem E, Mehmet D. ile Ahmet G, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Olay yerinde ve minibüste yapılan aramada 6 balyoz, 3 demir keski ve 1 keser bulundu. Şüphelilerden Mehmet D’nin üstünde de bir miktar eroin ele geçirildi.

Yaklaşık 30 bin lira değerinde ray çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.