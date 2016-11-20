Polis, öğrenciler için gezi düzenledi

KAYSERİ (AA) – İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, öğrencilere yönelik gezi düzenledi.

Farklı okullarda eğitim gören 40 öğrenci, “Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler” Projesi çerçevesinde, Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisine götürüldü.

Proje sorumlularından polis memuru Zübeyde Çorumlu, öğrencilere yeni ufuklar açmayı amaçladıklarını söyledi.

Çorumlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara, İstanbul ve Çanakkale’yi kapsayan geziye daha önce 80 öğrenci katılmıştı. Son kafile olan 40 kişiyi yolluyoruz. Tarihi ve sosyal bir gezi olacak. Gençlerde milli bilinç oluşturmayı, vatanımızı daha iyi tanımaya yönlendirmeyi, yeni ufuklar açmalarına katkıda bulunmayı amaçladık.”

Öğrenci velilerinden Suat Kaptan da projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çocuklarımız bu gezi sayesinde geçmişlerini öğrenerek geleceğe yönelik daha iyi planlar yapabilecek. Çocuğum daha önce böyle bir geziye katılmadı. Çanakkale denildiği zaman insanın kemikleri sızlıyor. Biz de çocuklarımızın tarihini bilmesi açısından bu geziyi önemsiyoruz ve onları gönderiyoruz. Çocuklarımız kadar biz de çok heyecanlıyız.” dedi.

Öğrencilerden Aleyna Genç de gezi öncesi heyecanlı olduğunu belirterek, “Böyle bir gezi olduğunu polis ağabeylerden duydum Çanakkale, İstanbul ve Ankara’yı kapsayan 5 günlük bir gezi olacak. Ben de buralara daha önce gitmek istiyordum, onlar da gitmemize vesile oldu. Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar tarafından ailelere gezi hakkında bilgi verildikten sonra öğrenciler otobüse bindirilerek yolcu edildi.