Polis tezek ve saman arasında uyuşturucu aradı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araçta, 1 buçuk kilogram esrar maddesi geçirildi. Araçta bulunan H.E. ve H.E. gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Polis ekipleri şüphelilerin merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde bulunan evlerinde ve samanlıkta arama yaptı. Tezek ve saman arasında arama yapan polis, 2 kilogram esrar maddesiyle hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.