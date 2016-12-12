Polis üniformasıyla program sundular

SİVAS (AA) – Sivas’ta uydu üzerinden yayın yapan SRT, Kanal 58 ve Vizyon 58 televizyon kanallarında, spor programı sunucuları, İstanbul Beşiktaş’taki bombalı terör saldırısına tepki göstermek ve polislere destek vermek amacıyla, programlarını üzerlerine giydikleri çevik kuvvet polisi üniformasıyla sundu.

SRT’de yayınlanan Spor Günlüğü programına polis üniforması giyerek çıkan sunucu Ali Yavuz, programın açılışında yaptığı konuşmada, bugün programlarında futbol konuşmanın ve golleri anlatmanın hoş olmayacağını söyledi.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gönüllerin yandığını belirten Yavuz, ülkeye başsağlığı diledi. Terörü lanetleyen Yavuz, “Söylenecek çok ağır kelimeler var ama bu kelimeleri sarf etmemek için kendimi zor tutuyorum. Ancak metaneti elden bırakmadan, bu ülkeyi bir kaç çapulcuya bırakmayacağımızın da bilinmesini istiyorum.” dedi.

Programın konuğu gazeteci Kemal Çağlayan da polis üniformasıyla çıktığı programda, yaşanan terör saldırısını kınayarak, olayda hayatını kaybeden polislere ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Vizyon 58’deki Futbol Analiz programını çevik kuvvet polisi üniformasıyla sunan Abdullah Yiğit ise yaşanan terör saldırısına tepki göstermek ve polisin yanında olduklarına dikkati çekmek için ekranlara şanlı Türk polisinin üniformasıyla çıktığını söyledi. Terör saldırısında gencecik polislerin ve vatandaşların şehit olduğunu vurgulayan Yiğit, “Burada mesajımız çok açık. Biz polisimizin yanındayız, devletimizin yanındayız, ay-yıldızlı bayrağımızın yanındayız. Biz polisimize, askerimize dünden daha çok bağlıyız.” diye konuştu.

TV 58’de yayınlanan Spor Aktif programının sunucusu Mustafa Ateş ile konuğu Bekir Kurt da programı giydikleri çevik kuvvet polisi üniformasıyla sundular. Program boyunca teröre tepki gösteren Ateş, “İçimiz kan ağlıyor ama bu hainlere, Türkiye düşmanlarına karşı dimdik duracağız. Birlikte olmaya devam edeceğiz, inşallah bu saldırı son olur.” ifadelerini kullandı.

Televizyon kanallarına mesaj atan izleyiciler ise duyarlı davranışlarından dolayı program sunucularına teşekkür ettiler.