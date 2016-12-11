Polis-vatandaş işbirliği telefon dolandırıcılarını yakalattı

Konya’da biri ev kadını diğeri esnaf 2 kişiyi telefonla arayarak polis oldukları yalanıyla dolandırmak isteyen biri hanımefendi 3 telefon dolandırıcısı, vatandaşların polisle yaptığı işbirliği sonrasında suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde yaşamış ev kadını Ayşe A’yı (37) 4 gün önce telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak, “Kimlik bilgileriniz teröristlerin eline geçti. Size destek etmemizi istiyorsanız evde ne değin altın varsa kapıya gelecek polise verin. Parmak izi çalışması yaptıktan daha sonra altınları size geri iade edeceğiz” yalanıyla blöf yapmak istedi. Durumdan şüphelenen Ayşe A. son dönemde televizyonda izlediği telefon dolandırıcılığı olaylarının kendi başına ulaşmak üzere olduğunu ayrım ederek hemencecik polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Ofis Amirliği ekipleri, Ayşe A’ya evde altınları olduğunu söyleterek dolandırıcıların eve gelmesini sağladı. Ayşe A’nın dolandırıcıları telefonda oyaladığı sırada polis eve gelerek gizlendi. Bir süre sonra altınları edinmek için kapıya gelen Mehmet Belirlenmiş Ş. (28) polis kadar kıskıvrak yakalandı. Hem evin dıştan ikinci bir dolandırıcının daha beklediğini saptayan polis, dıştan bekleyen Mahmut K’yi (29) de yakalayarak gözaltına aldı.

“Bankadan kredi çekip Pensilvanya’ya gönderecekler” yalanı

Olaydan bir gün sonra dolandırıcılar bu kere merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi’nde esnaf İsmail Yılmaz’ı (34) aradı. Dolandırıcılar, Yılmaz’a da FETÖ operasyonunda üç rütbeli askerin yakalandığını ve askerlerin üzerinden kendisine ait kimlik bilgilerinin çıktığını, bu bilgilerle bankadan kredi çekilip Pensilvanya’ya gönderileceği yalanını söyledi. İsmail Yılmaz da arayanların hilebaz olduğunu anlayarak polise haber verdi. Yankesicilik ve dolandırıcılık polisi, Yılmaz’la birlikte dolandırıcılara bir oyun daha hazırladı.

Parola ’Enişte’

İsmail Yılmaz, hesabında 140 bin lirası olduğunu söyleyerek polisin yönlendirmesiyle poşet içerisine hazırlanan gazeteden kağıt parçalarını dolandırıcıların istediği merkez Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunun önüne götürdü. Dolandırıcılar Yılmaz’a parolanın ’enişte’ olduğunu, yanında gelecek olan bayan polisin kendisine parolayı söylediğinde paraları vermesini istedi. Dolandırıcıların isteklerine harfi harfine uyan İsmail Yılmaz, poşet içerisine hazırladığı kağıt paralarla düğün salonunun önünde beklemeye başladı. Düğün salonu etrafında tedbir bölge polis de paraları olmak için gelen Şerife K’yi yakaladı.

Gözaltına alınan Şerife K’nin (22) bir gün önce üçkâğıt olayına karışan Mehmet Emin Ş’nin sevgilisi olduğu polis sorgusunda ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardındaki adliyeye sevk edilen biri kadın 3 belirsiz çıkarıldıkları nöbetçi duruşma tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, Adana’da olduğunu tespit ettiği dolandırıcıların ele başlarını yakalamak için egzersiz başlattı.