Polis ve itfaiyenin çabası hayat kurtardı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen genç kadın, polis ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle’den geçen Porsuk Çayı’na bir kadının düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan Irak uyruklu İrem A’yı (24), sudan çıkardı.

112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşama döndürülen genç kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk annesi İrem A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.