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Polise destek için bunu yaptı

Salihli’de müzisyenlik yapan 29 yaşındaki Niyazi Güney, arabasına, Ne kadarda sizi görünce heyecanlansak da, 5 saniyenin içinde teybin sesini kısıp, güvenlik kemerini takıp, eksozu ve sisleri kapatsak da razıyız cezaya, yeter ancak siz şehit olmayın” yazısını yazarak polise ya.

16 Aralık 2016 Cuma, 23:42

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Salihli’de müzisyenlik yapan 29 yaşındaki Niyazi Güney, arabasına, Ne kadarda sizi görünce heyecanlansak da, 5 saniyenin içinde teybin sesini kısıp, güvenlik kemerini takıp, eksozu ve sisleri kapatsak da razıyız cezaya, yeter ancak siz şehit olmayın” yazısını yazarak polise yardım oldu.

Otomobiliyle Salihli İlçe Güvenlik Müdürü Mehmet Taşcı’yı ziyaret eden Güney, “Devletimize ve polisimize destek olmak için yazdım. Televizyonlardan şehit polislerimizi gördük. Şehidimizin 14 aylık bebeğini gördüm. Bu benim çok zoruma gitti. Aracımla Salihli’de gezdim. Tek parça çaldık, şehitler ölmez diye. Polislerimizi Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

“Sizlerinde ayağına taş değmesin” diyen İlçe Güvenlik Müdürü Taşcı, “Bu ülkenin birlik ve beraberliğini birlikte sağlayacağız. Terör örgütlerine karşısında mücadelemiz daima devam edecek. Bizim canımızda, kanımızda bu ülkeye feda olsun” dedi.

Güvenlik Müdürü Taşcı, Niyazi Güney’e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ceyhan Destek Polis polise polisimin yanındayım

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