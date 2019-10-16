Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu
KONYA (AA) – Konya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışıyla destek verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, toplanan asayiş, trafik, özel harekat, bomba imha ve inceleme ile koruma şube müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay görevlilerince açılan stantta kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teşkilat mensuplarıyla Türk Kızılaya, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kan bağışında bulunduklarını söyledi.
Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerlere başarı dileyen Aydın, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde, Suriye'de operasyonlara devam ediyor. Bizler Türk polisi olarak, harekatta görevli askerlerimize hiç olmazsa kanımızla destek olmak, ihtiyaç halinde kullanılması için Türk Kızılaya bağış yapmak suretiyle manevi destek oluyoruz." diye konuştu.
Harekat kapsamında şehit olan asker ve vatandaşlara da Allah'tan rahmet dileyen Aydın, Türk milletinin başının her zaman dik olacağını söyledi.
Konuşmanın ardından Aydın ile emniyet personeli kan bağışında bulundu.
-
Sorgunlu Kıbrıs Gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezecek
-
Karaman'da değerlendirme toplantısı
-
“4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi” başladı
-
Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu
-
Gençlerbirliği taktik çalıştı
-
Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifika töreni
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.