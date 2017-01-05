Polislerden kan bağışına destek

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Türk Kızılayı’na destek için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü binasında başlatılan kampanyaya çok sayıda polis destek verdi. Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Sabri Akoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında kan ihtiyacının arttığını söyledi.

Kan bağışının önemini vurgulayan Akoğlu, “Her yıl düzenli olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde bu kampanyayı başlatıyoruz. Burada oldukça önemli miktarda kan topluyoruz. Bir ünite kan 3 kişi için kullanılıyor. Yani her memur arkadaşımız 3 kişiye hayat veriyor.” dedi.

Akoğlu, konuşmanın ardından düzenli kan bağışı yapan polis memuru Üzeyir Kamış’a plaket ve madalya takdim etti.

Kampanyanın 2 gün süreceği bildirildi.