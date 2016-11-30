Polisten kaçmak isterken canından oluyordu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de polisten kaçmak isterken 3. kattan düşen cezaevi firarisi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Aşağısöğütönü Mahallesi 1160 Sokak’ta çalışma yaptığı sırada, bir apartmanın 3. katından birbirine bağladığı çarşaflarla aşağıya inmeye çalışan bir kişinin düştüğünü fark etti.

Polisleri görünce kaçmaya çalışırken düşen ve yaralanan kişinin, cezaevi firarisi Ömer G. olduğu belirlendi. Polis tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer G, tedavi altına alındı.