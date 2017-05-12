Polisten şapka ve balon ikramlı trafik uygulaması

– Sivas’ta, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, kurallara uyan sürücü ve yolculara çeşitli hediyeler, araçlardaki çocuklara ise balon verdi

SİVAS (AA) – Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla yaptıkları uygulamada, emniyet kemeri takan ve trafik kurallarına uyan sürücüler ile yolculara şapka, anahtarlık, araç kokusu ve kalem, araçlardaki çocuklara ise balon hediye etti.

Trafik ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısındaki uygulama noktasında, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polisler, emniyet kemeri takan ve kurallara uyan araç sürücüleri ile araçlardaki yolculara çeşitli hediyeler verdi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti. Dursun, bir süre sohbet ettiği sürücülere, kendisini yorgun hisseden sürücülere mutlaka mola vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çeken Dursun, “Tüm yolcular mutlaka emniyet kemeri takmalı. Emniyet kemeri takılmaması durumunda kazalarda çok vahim sonuçlar ortaya çıkabiliyor.” dedi.

Dursun, emniyet kemeri takan sürücü ve yolculara teşekkür ederek, vatandaşlara şapka, anahtarlık, araç kokusu ve kalem, çocuklara ise balon hediye etti.