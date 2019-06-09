Porsuk Çayı'nda balık tutma yarışı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından Porsuk Çayı'nda düzenlenen Tatlı Su Kefali Spin Yarışması'nda renkli görüntüler oluştu.
Porsuk Çayı'nın içinden geçtiği Aydın Arat Parkı'nda çadır kuran balık tutkunları adeta görsel bir şölen sundu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen 95 yarışmacı, en büyük ve en ağır balığı tutmak için olta attı.
Yakalanan balıklar, boy ve ağırlık ölçümlerinin ardından sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yeniden Porsuk Çayı'na bırakıldı.
ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlik sayesinde şehir dışından gelenlere "Eskişehir'de hayat var" mesajını vermek istediklerini söyledi.
Yarışmayı balık tutmak için değil, olta balıkçılığına ve sürdürülebilir balıkçılığa dikkati çekmek için düzenlediklerini vurgulayan Demirtaş, Porsuk Çayı'ndaki canlı hayatının devam ettiğini ispatlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.
Demirtaş, yarışma sonunda en büyük balığı ve en çok balığı tutanlara ödüller vereceklerini belirterek, "Burada amacımız amatör balıkçıların da birer sporcu olduğunu kanıtlamak. Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Ankara, İstanbul gibi illerimizden 95 misafirimiz var. Eskişehir'i çok sevdiler. Bizim de amacımız zaten onlara şehrimizi tanıtıp her yıl bir ekip ruhuyla bu yarışmaları düzenlemek." diye konuştu.
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