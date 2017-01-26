Porsuk Çayı'ndaki balıkların telef olduğu iddiası

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’den geçen Porsuk Çayı’ndaki balık ölümü iddialarının ardından bazı noktalardan toplanan su ve balık örneklerinin analize gönderildiği bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Eskişehir’deki basın ve yayın organları ile çeşitli internet haber sayfalarında, toplu balık ölümlerine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.

Bu tür balık ölüm ihbarlarının müdürlük tarafından anında ve hızlı bir şekilde hassasiyetle değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Balık ölümü ihbarı üzerine Porsuk Çayı’nda ekibimiz gerekli çalışmaları yapmıştır. Üç ayrı günde üç farklı noktada balık ölümleri tespit edildiği yerlerde hem su numuneleri hem balık numuneleri alınarak bakanlığımızın ilgili enstitü ve laboratuvarlarına hızlı bir şekilde gönderilmiştir. İlgili enstitü ve laboratuvarlardan sonuçlar geldiğinde kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.”