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Portatif merdivenden böyle düştü

Apartmanda tamirat yapan emekçi, taşınabilir merdiveni hatalı yere kurunca kaza da zorunlu oldu.

23 Aralık 2016 Cuma, 00:37

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Apartmanda tamirat yapan emekçi, taşınabilir merdiveni hatalı yere kurunca kaza da zorunlu oldu. Avizeyi tavana takmak için merdivene meydana çıkan işçi, elinden kaydırdığı avizeyi yere düşürdü. aniden dengesini kaybeden adamsa apartman merdivenin üzerindeki taşınabilir merdivenin kaymasıyla talihsiz bir kaza geçirdi. Feci şekilde düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

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