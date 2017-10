Posta güvercinleri kilometrelere kafa tuttu

Diyarbakır Posta Güvercinleri Derneği göre “2017 yılı en seri posta güvercini” ödül töreni gerçekleştirildi. Bir nikah salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye Güvercin Federasyonu Başkanı Bilgin Tuncay, Diyarbakır Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Mustafa Yaşar, dernek üyeleri ve Türkiye’nin dağıtılmış illerinden konuklar katıldı. Ödüllerin bulunduğu masanın etrafına geçtiğimiz nisan ayında Bağlar ilçesinde bulunan İl Güvenlik Müdürlüğü ilave binasına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Yunus Altunterin’in fotoğrafları asıldı.

“İki kanat ve bir kuyruğun bir araya getirdiği camiayız”

Ödül töreni için İstanbul’dan gelen Türkiye Güvercin Federasyonu Başkanı Alim Tuncay, görev ve vizyonlarının insanları kahve köşelerinden çıkarıp bu sporun içine sürüklemek olduğunu kaydetti. Tuncay, “Güvercinlere karşı bir hobimiz var, seviyoruz. Biz federasyonu 2006 yılında kurduk şuan Dünya Güvercin Birliği’ne kayıtlıyız. Bizim misyonumuz, vizyonumuz güvercine aleyhinde olan sevgiyi insanlarımıza telkin etmek. İnsanlarımızı kahve köşelerinden kurtarmak, onları bu sporun içine sürüklemek, gençlerimizi topluma kazandırmaktır. Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar federasyona tabi çoğu dernek var. Bizim amacımız burada güvercinlerimizi tescil altına edinmek. Onları kayıt dışlından çıkartmak. Dolayısıyla federasyon olarak bugün de Diyarbakır derneğimizin ödül törenine katıldı. Burada İstanbul’da, İzmir’den, Manisa’dan ülkemizin birçok yerinden gelen arkadaşlarımız var. Bu sporun güzelliğini yaşamaya yani iki kanat bir kuyruğun insanları bir araya getirdiğini görüyoruz. Bizler çok hoş, mozaiği çok geniş bir camiayız. Dolayısıyla ben de bu camiada federasyon başkanı olmaktan son derece mutluyum” dedi.

100 kilometreden bin kilometreye çıkan yarışlar

Posta güvercinleri yarışlarının içeriğinden laf eden Tuncay, şunları kaydetti:

“Posta güvercinleri yarışları şehirlerarası yapılmakta emrindeki bunlar antrenmanları olduktan sonra her derneğimizin her bölgemizin sezon başında almış olduğu karar gereği 10-11 tane yarış yapıp, 100 kilometreden başlayıp, bin kilometrelere çıkan yarışlardır. Bunlar elektronik sistemlerle yapılmaktadır. Birincil etapta barkot sistemi dediğimiz hayvanların ayağında bulunan çiple kuşun salındığı yerden alınan koordinatlarla kilometrenin belirlenmesi, gelen kuşumuzun o kümese girişi yaptığı vakit hangi saatte, hangi dakikada girdiğini belirtip sonra merkezde bilgisayara yükleyip kimin kazanan olduğunu çıkarıyoruz.”

2 bin 500 kuş yarıştı

Yarışların Nisan ayında başladığını ifade eden Diyarbakır Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Mustafa Yaşar, toplamda 11 etapta 2 bin 500 güvercinin yarışa katıldığını ifade etti. Yaşar, “Nisan ayında başlıyoruz yaklaşık 3 aylık bir süre dahilinde en son İstanbul’da bırakıldı kuşlar. Her etabın ilk üçüne girenler belirleniyor. 42 toplam kupa sayıdır. 2 bin 500 kuş ile başlandı her etapta ilk gelen kuş birinci oluyor. Her gelen kuş barkot sistemi doğruca otomatik olarak okunuyor. En son etapta İstanbul’a 130 kuş gönderdik bunların 70 parça başına geri döndü” diye konuştu.

İstanbul’dan bırakıldıktan daha sonra 966 kilometre uçarak 3 gün sonradan Diyarbakır’a ulaşan posta güvercinin sahibi Mikail Kardeşler en uzun etabın birincilik kupasını kaldırdı.

Ejder Ediz Işık