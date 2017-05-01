Poyraz bebeğin şüpheli ölümü

Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi’nde yaşayan Mahmut (25) ve Şehrinaz (26) Ekici çiftinin tek çocuğu 6 aylık Poyraz Ekici, 2 gün önce kusma şikayetiyle kamuya ait bir çocuk hastanesine götürüldü.

güya, Poyraz bebekle ilgilenen hekim somut muayenenin arkasından alev düşürücü ve analjezik ilaç yazarak bebeği taburcu etti. Poyraz bebek muayeneden bir gün sonradan ilaçları verildikten sonra hayatını kaybetti.

Poyraz bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Baba Mahmut Ekici, çocuğunun hastalığının saptama edilememesinde doktorun ihmali bulunduğunu öne sürerek, davacı olduğunu söyledi. Ekici, “Bir şeyi değil diye yolladı bizi. Eğer o hekim işini ihmalkârlık etmeseydi, kan tahlili ve öteki tahlilleri yapsaydı bir şey olmayacaktı. Yetkililer kendilerini benim yerime koysunlar ona kadar müdahale yapsınlar.”

İlgili kamu hastanesi, konuyla ilgili çözümleme başlattıklarını açıkladı.

Nuri Pir – Umutcan İşledici